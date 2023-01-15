«Пока воюю под Бахмутом, маму чуть не убило ракетой»: защитник из Днепра о вчерашней трагедии

Защитник из Днепра, который сейчас воюет на Донбассе, за 4 часа примчался к маме, чудом выжившей во время ракетного удара по многоэтажке на Победе.

Об этом Максим рассказал на своей странице в инстаграмме.

Максим – военный. Сейчас воюет на Донбассе. Вчера услышав о том, что его дом разрушила ракета, примчался в родной город.

О том, что его мама, возможно, выжила, узнал из видео в соцсетях. Его квартира находилась на 9 этаже разрушенного дома. Мама чудом выжила на кусочке кухни, который уцелел после удара. Женщину привалило бетонной плитой. Сейчас она находится в больнице.

В квартире вместе с мамой были кот и собака. Животные не выжили.

Если хотите помочь финансово Максиму – вся информация на его странице.

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