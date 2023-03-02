Пока отец был в душе: на Днепропетровщине чуть не угорела женщина и двое детей

Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.
Вызов на станцию экстренной медицины в Каменском поступил 27 февраля. Мужчина сообщил, что женщина и двое детей потеряли сознание.
Приехав на место, фельдшеры выяснили, что мужчина принимал душ, используя для подогрева воды газовый котел. Когда отец вернулся в комнату, то увидел, что его жена и двое детей лежат на полу без сознания.
Медики начали оказывать им необходимую медицинскую помощь и позвали еще одну бригаду скорой. Через некоторое время 37-летняя женщина и дети, которым по 10 и 16 лет, пришли в себя, но чувствовали головокружение и слабость. Девушку и мальчика отправили в больницу в Днепре, а их маму в тяжелом состоянии в местное медицинское учреждение.
У всех пострадавших диагноз – отравление угарным газом. Известно, что семья переехала в Каменское из Бахмута.
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