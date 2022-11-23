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  • Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

Сегодня 13:51
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Поймали мошенника, выдававшего себя за Вилкула.

Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

По словам СБУ, в Днепропетровской области поймали мужчину, который организовал мошенническую схему. Для ее реализации он создал фейковый аккаунт начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, от имени которого собирали деньги с граждан.

Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

Организовал схему житель Херсона, который переехал в Днепропетровскую область после начала полномасштабной войны.

Для правдивости он копировал информацию из реального телеграмм-канала Вилкула. В конце сентября он разместил на своем фейковом аккаунте информацию об открытии банковского счета и сборе средств на якобы нужды подразделений терробороны.

Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

Но сотрудники СБУ не дали ему развернуть эту схему по полной. Мошенника арестовали. В ходе обысков у него изъяли банковские карты и технику.

Вот так выглядела «банка», в которую мошенник хотел собирать деньги.

Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.

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Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.Українська Новости Днепра про Поймали мошенника, который выдавал себя за Вилкула и собирал деньги на ТРО Кривого Рога.Русский

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