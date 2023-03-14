Похожие на ягоды: на Днепропетровщине заметили чудаковатые съедобные грибы

На Криворожье местные жители обнаружили саркосцифу. Это своеобразные сумчатые грибы, имеющие яркий окрас, маленький размер и необычную форму. Поэтому они привлекают внимание среди серого леса, как будто это не грибы, а красные ягоды.
Об этом сообщают в Telegram-канале «Мой Днепр».
Такие грибы растут возле Макортовского водохранилища. Они съедобны, но не слишком уж вкусные.
Добавим: этот гриб имеет еще такое сказочное название как Красная эльфовая чаша. Он плодоносит группами и появляется в конце февраля. Растет на сухих ветвях, корнях деревьев, сушняке, покрытом грунтом или опавшими листьями. Может селиться и на остатках покрывшейся мхом древесины. Его любимыми породами являются дуб, липа, клен, береза и ива.
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