Похоже на веревку: в океане возле Австралии обнаружили 45-метровое желеобразное подводное существо

Существо похоже на нескольких медуз, слившихся воедино.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что исследовательская команда была одновременно загипнотизирована и озадачена увиденным. Зашли неизвестное существо у побережья на западе Австралии.

Ученые отправились на обычную экспедицию, но заметили гигантское желеобразное существо. Издалека казалось, что это длинная веревка, но подплыв ближе, ученые увидели, что это неизвестный подводный житель.

Специалисты выяснили, что это огромный сифонофор, расположенный в виде спирали. Это животное, относящееся к отряду полипомедуз, имеет желеобразную форму и множество ядовитых щупалец. Ученым удалось сделать несколько снимков.

Сифонофоры имеют уникальное телосложение, сначала кажется, что это существо представляет собой десять медуз, слипшихся в одну цепочку, но это единственный организм. Отдельные части существа (зоиды) соответствуют определенным функциям — питанию, размножению, передвижению.

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