Похоже на «НЛО» или вагину: в Турции наблюдали редкое природное явление

Оно имеет довольно странную форму, поэтому стало вирусным в социальных сетях.
Гигантское облако розового цвета появилось над Бурсой 19 января. В сети усомнились в правдивости фото и видео. Однако они настоящие, метеорологи развенчали все сомнения и объяснили, что это за природное явление.
Это линзообразное облако, являющееся типом облака, имеющее форму блюдца или совпадающей линзы.
Снимки облака сделали на закате, и очевидцы говорят, что оно сохраняло свою гигантскую форму около часа. Цвет облака изменялся по мере того, как оно двигалось вокруг солнца. В социальных сетях комментаторы писали, что линзообразное облако над городом напоминает гигантский «НЛО» или вагину.
Как объясняют явление метеорологи, линзообразные облака обычно образуются во время ветра, когда воздух переходит через высокие постройки или горы. Это приводит к конденсации водяных паров, а облако напоминает местность под ними.
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