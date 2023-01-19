Погибли во время ракетного удара по Днепру: имена погибших

Суббота, 14 января, жители дома на Набережной Победы, 118 отдыхают, встречают гостей – даже не догадываясь, что этот день станет для них самым черным в жизни, а для некоторых, к сожалению, последним.

В 14.01 объявили тревогу. А уже через час в Днепре раздался взрыв – российская ракета Х-22 попала в жилой дом. Два подъезда многоэтажки почти сложились. Поисково-спасательные работы продолжались 69 часов. Эта ракетная атака унесла жизни 45 человек, 12 человек не идентифицированы, более 10 – числятся пропавшими без вести.

Сейчас коммунальщики перебирают на полигонах весь мусор, вывезенный с места трагедии, чтобы найти фрагменты человеческих тел. Их передают судмедэкспертам для проведения ДНК-экспертизы, чтобы узнать имена всех погибших.

Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, официальный список погибших не будут публиковать. Впрочем, друзья и родные погибших сообщают о своем горе в социальных сетях.

В настоящее время известны имена 32 человек, которых убила российская ракета.

Максим и Ирина Шевчук. Сиротами остались 9-летний сын и 14-летняя дочь.

Марина Фигурная с женихом Андреем Осинским, брат Александр Фигурный с женой Яной и 15-летней дочерью Анной и их отец Юрий Фигурный.

Супруги Наталья и Максим Швец.

Дмитрий Гузь с супругой Анастасией Игнатенко и 1,5-летним сыном Макаром.

Алексей Зеленский, 28 лет, погиб с 1-летним сыном Никитой.

Оксана Францева, 39 лет, была медсестрой в школе. Погибла с двумя дочерями 3-летней Михайлиной и 13-летней Лейлой.

Мария Лебедь, 15 лет.

Максим Богуцкий, 17 лет.

Татьяна и Александр Гаврилюк. Сиротой осталась 4-летняя дочь.

Валентин Вознюк с супругой.

Михаил Кореновский, 39 лет, заслуженный тренер Украины по боксу. Осталась жена и двое дочерей.

Ирина Саламатенко, 39 лет, стоматолог, волонтер. Остались муж и двое детей.

Ольга Усова, стоматолог, волонтер. Остались муж и маленький сын. В момент ракетного удара с подругой Ириной Саламатенко проходили мимо дома.

Анна Павловская, 52 года, стоматолог. Мама двоих совершеннолетних детей. В момент ракетного удара возвращалась домой.

Елена Журавская.

Ирина и Виктор Витальевы и их зять Евгений Соловьев.

К сожалению, список будет дополняться.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям всех погибших и пострадавших.

Не простим! Отомстим!

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