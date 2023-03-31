Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

Вечная память и слава Герою! Он навсегда останется в памяти каждого из нас.

Мужчине было 57-лет. Об этом пишет Никопольский горсовет .

Ежедневно наши военные оказывают сопротивление армии рф. Они охраняют наш покой, жертвуя собственной жизнью.

Недавно в Днепре 33-летняя женщина ограбила 79-летнюю бабушку.

Сегодня, 31 марта, на Набережной Победы возле дома №124 обнаружили…

Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные…

На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой У фигуранта изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2. 0 просмотров

ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб Украинские военные отразили 30 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины. просмотров