Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

Мужчине было 57-лет. Об этом пишет Никопольский горсовет.
Анатолий служил в 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Вечная память и слава Герою! Он навсегда останется в памяти каждого из нас.
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