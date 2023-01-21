Погиб пешеход: в Павлограде произошла смертельная авария (ФОТО)

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на Telegram-канал dnepr_operativ.
Известно, что ДТП произошло на улице Днепровской. Как сообщают очевидцы, автомобиль марки Citroen двигался по проезжей части, когда на дорогу вышел мужчина с велосипедом. Очевидно, водитель не увидел пешехода и не успел затормозить.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.
Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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