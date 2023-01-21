Погиб пешеход: в Павлограде произошла смертельная авария (ФОТО)

Вечером в пятницу, 20 января, в Павлограде Днепропетровской области произошла смертельная авария - погиб пешеход.

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на Telegram-канал dnepr_operativ.

Известно, что ДТП произошло на улице Днепровской. Как сообщают очевидцы, автомобиль марки Citroen двигался по проезжей части, когда на дорогу вышел мужчина с велосипедом. Очевидно, водитель не увидел пешехода и не успел затормозить.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина погиб на месте аварии.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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