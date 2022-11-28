Угрожал пистолетом: в Каменском парень 2 раза ограбил один магазин

В Каменском 19-летний парень, угрожая пистолетом, 2 раза ограбил один магазин.

В ноябре парень дважды ограбил магазин: первый раз молодой человек стал угрожать пистолетом и требовать деньги. Забрав выручку, он сбежал из магазина.

Второй раз парень держал руки в карманах, делая вид, что там пистолет и угрожал продавщице. Парень забрал деньги и снова скрылся.

Молодого человека арестовали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Его будут содержать под стражей до объявления приговора.

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