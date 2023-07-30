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  • Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

Сегодня 16:46
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На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых уклонистов. Трое из них - из Покрова Днепропетровской области.

Новости Днепра про Пограничники задержали военнообязанных из Днепропетровщины, которые пытались сбежать заграницу

Пограничники Мукачевского отряда из наряда отдела «Вилок» поймали трех военнообязанных из Днепропетровщины, которые приехали в Закарпатье и пытались незаконно пересечь границу. Мужчины хотели сбежать в Венгрию и Румынию.

Попытку уклонистов незаконно покинуть страну зафиксировала фотоловушка пограничников. Всех правонарушителей доставили в пограничные подразделения.

Сообщается, что мужчин привлекут к ответственности по части первой статьи 204 Кодекса Украины об административных нарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

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