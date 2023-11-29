Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домов

Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домов

Сегодня 11:32
просмотров

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Новости Днепра про Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домов

На Днепропетровщине из-за новой волны непогоды около 15 тысяч домов остались без света.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, дома обесточены в около 100 населенных пунктах преимущественно в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

Штормовой ветер привел к падению деревьев и массовым обрывам. Спасибо всем службам и энергетикам ДТЭК Днепровские электросети. В настоящее время задействовано 37 бригад и 39 единиц техники для ликвидации аварий, – написал Лукашук.

Также он добавил, что неблагоприятные погодные условия продолжаются, есть риск падения деревьев и обрыва проводов.

Так что будьте максимально внимательны, старайтесь по возможности не находиться на улице, – призвал председатель Днепропетровского областного совета.

Новости Днепра про Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домов

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло. 

Читайте также:

Новости Днепра про Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домовУкраїнська Новости Днепра про Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домовРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция
Новости Днепра
Сегодня 16:42
Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!

В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это
Новости Днепра
Сегодня 15:45
В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это

Доверяйте только проверенным источникам!

В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью
Новости Днепра
Сегодня 15:28
В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью

В Кривом Роге на Днепропетровщине сын издевался над старенькой матерью.

В Днепре на Набережной Победы ветром разбило стекло на остановке (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 14:18
В Днепре на Набережной Победы ветром разбило стекло на остановке (ВИДЕО)

В Днепре ветром сокрушило остановку.

Последние новости

Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция
Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!

Сегодня 16:42
2
просмотров
В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это
В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это

Доверяйте только проверенным источникам!

Сегодня 15:45
5
просмотров
В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью
В Кривом Роге 49-летний сын издевался над пожилой матерью

В Кривом Роге на Днепропетровщине сын издевался над старенькой матерью.

Сегодня 15:28
3
просмотров
В Днепре на Набережной Победы ветром разбило стекло на остановке (ВИДЕО)
В Днепре на Набережной Победы ветром разбило стекло на остановке (ВИДЕО)

В Днепре ветром сокрушило остановку.

Сегодня 14:18
6
просмотров
Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)
Решетки на окнах и граффити: как сейчас выглядит заброшенный магазин «1000 мелочей» в Днепре (ФОТО)

В Днепре до сих пор существуют магазины, которые были открыты 50 и более лет назад. Часть из них находится во вполне себе отличном состоянии – там заняты все площади, идет бойкая торговля. Часть – находится в забытии. С них сняты…

Сегодня 14:18
6
просмотров
В Днепре после подрыва снаряда спасли боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов
В Днепре после подрыва снаряда спасли боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов

В Днепре спасали боевого медика, который самостоятельно вытащил из ада сотни бойцов.

Сегодня 13:46
2
просмотров
В Кривом Роге столкнулись «скорая» и такси: видео момента
В Кривом Роге столкнулись «скорая» и такси: видео момента

Сегодня, 29 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Сегодня 13:28
7
просмотров
В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов
В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.

Сегодня 12:29
4
просмотров
В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги
В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

В Днепре очередной скандал с маршрутщиком и военным, которого отказались везти бесплатно.

Сегодня 12:11
3
просмотров
В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции
В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции

На месте работают правоохранители.

Сегодня 11:54
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх