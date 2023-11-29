Погодный армагеддон: в трех районах Днепропетровщины обесточено около 15 тысяч домов

На Днепропетровщине из-за новой волны непогоды около 15 тысяч домов остались без света.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
По его словам, дома обесточены в около 100 населенных пунктах преимущественно в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.
Штормовой ветер привел к падению деревьев и массовым обрывам. Спасибо всем службам и энергетикам ДТЭК Днепровские электросети. В настоящее время задействовано 37 бригад и 39 единиц техники для ликвидации аварий, – написал Лукашук.
Также он добавил, что неблагоприятные погодные условия продолжаются, есть риск падения деревьев и обрыва проводов.
Так что будьте максимально внимательны, старайтесь по возможности не находиться на улице, – призвал председатель Днепропетровского областного совета.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло.
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