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  • Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Сегодня 15:45
просмотров

В Днепре 20 июня резко ухудшилась погода.
 
 

Новости Днепра про Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Шквальный ветер и дождь начался на левом берегу Днепра. Жители опубликовали видео, на котором видно, как вздымается пыль и срывает листья с деревьев.

Также горожане сообщают о падении деревьев на машины из-за сильного ветра и грома. Вероятно, будет буря.

Новости Днепра про Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Новости Днепра про Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Будьте осторожны. Держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. 

Напомним, в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии сообщали, что сегодня в Днепре и по области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Днем будет идти дождь, возможна гроза и град. Уровень опасности 1 (желтый).

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Новости Днепра про Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)Українська Новости Днепра про Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)Русский

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