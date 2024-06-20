Погодный апокалипсис: в Днепре из-за сильного ветра падают деревья и поднимается пыль (видео)

Шквальный ветер и дождь начался на левом берегу Днепра. Жители опубликовали видео, на котором видно, как вздымается пыль и срывает листья с деревьев.
Также горожане сообщают о падении деревьев на машины из-за сильного ветра и грома. Вероятно, будет буря.
Будьте осторожны. Держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
Напомним, в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии сообщали, что сегодня в Днепре и по области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. Днем будет идти дождь, возможна гроза и град. Уровень опасности 1 (желтый).
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