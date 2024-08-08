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Погода на 8 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 8 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 8 августа: 

  • Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.
  • Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.
  • Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.

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