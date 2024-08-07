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Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, на смену пасмурному утру в Днепре придет ясный день, и облака на небе не будут до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показываться до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 7 августа: 

  • Роса на траве замерзла — к очень холодной зиме.
  • Черемуха много плодоносит — к ранней и прохладной осени.
  • Если у моркови поникла ботва, то скоро похолодает.

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