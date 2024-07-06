Погода на 6 июля: в Днепре будет тепло и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачат его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показываться до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 июля:

Если нет муравьев возле муравейников, скоро пойдет дождь.

Если на востоке появляется радуга, это означает хорошую погоду.

Если тучи собираются, это означает приближение непогоды.

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