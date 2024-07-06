Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 6 июля: в Днепре будет тепло и солнечно

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 6 июля: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачат его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показываться до +30°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 июля: 

  • Если нет муравьев возле муравейников, скоро пойдет дождь.
  • Если на востоке появляется радуга, это означает хорошую погоду.
  • Если тучи собираются, это означает приближение непогоды.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 6 июля: в Днепре будет тепло и солнечноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 6 июля: в Днепре будет тепло и солнечноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко
    Новости Днепра
    04.07.2024 06:15
    Погода на 4 июля: в Днепре будет очень жарко

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Новости Днепра
    03.07.2024 06:15
    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    02.07.2024 06:15
    Погода на 2 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    +40 и выше: Днепр и область окажутся в эпицентре чрезвычайной жары
    +40 и выше: Днепр и область окажутся в эпицентре чрезвычайной жары

    Днепр и область на следующей неделе окажутся в плену чрезвычайной жары.

    Вчера 22:00
    1
    просмотров
    Один из вузов Днепра вошел в ТОП-20 лучших университетов в Украине
    Один из вузов Днепра вошел в ТОП-20 лучших университетов в Украине

    Один из университетов Днепра снова вошел в рейтинг лучших вузов Украины.

    Вчера 21:20
    1
    просмотров
    В Днепре с 8 по 12 июля будут «отрезать» водоотвод домам, у которых миллионные долги
    В Днепре с 8 по 12 июля будут «отрезать» водоотвод домам, у которых миллионные долги

    В Днепре снова будут отключать должников.

    Вчера 20:53
    1
    просмотров
    В Днепре из-за многочисленных ДТП в центре города образовались пробки (ФОТО)
    В Днепре из-за многочисленных ДТП в центре города образовались пробки (ФОТО)

    Аварийный вечер в Днепре.

    Вчера 19:52
    1
    просмотров
    Света будет немного больше: в Днепре все сутки будут действовать графики отключений
    Света будет немного больше: в Днепре все сутки будут действовать графики отключений

    Стало известно, каким будет график отключения света 6 июля.

    Вчера 19:29
    3
    просмотров
    Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)
    Несло на бетонные опоры моста: в Днепре шесть человек ночью застряли на дрейфующем катере (ВИДЕО)

    Экстремально завершился отдых для шести жителей Днепра.

    Вчера 18:52
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе деревья упали на детскую площадку, а на Тополе – на машины (ФОТО)
    В Днепре на Победе деревья упали на детскую площадку, а на Тополе – на машины (ФОТО)

    В Днепре внезапная непогода снова наделала беды.

    Вчера 18:03
    2
    просмотров
    Как выглядел легендарный ресторан «Зустріч» в Днепре: что теперь на его месте
    Как выглядел легендарный ресторан «Зустріч» в Днепре: что теперь на его месте

    Раньше у вокзала в Днепре был ресторан. Заведение пользовалось популярностью у всех горожан. Ранее на месте ресторана был сад с летним театром.

    Вчера 17:45
    2
    просмотров
    Действует оперативное расписание: в Днепре из-за непогоды опаздывает транспорт
    Действует оперативное расписание: в Днепре из-за непогоды опаздывает транспорт

    В Днепре из-за непогоды транспорт курсирует по оперативному расписанию.

    Вчера 17:39
    1
    просмотров
    Автомобили как корабли: в Днепре на Победе посреди дороги образовалось море (ВИДЕО)
    Автомобили как корабли: в Днепре на Победе посреди дороги образовалось море (ВИДЕО)

    Через 20 минут Днепр превратился в Венецию.

    Вчера 17:16
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх