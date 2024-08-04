Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, вероятно, будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 4 августа:

Если по земле ползает много слизняков, то погода в ближайшие дни будет сырой и ветреной.

Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.

Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.

Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.

Утром на траве много росы — к жаркой погоде.

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