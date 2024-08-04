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Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, вероятно, будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 4 августа: 

  • Если по земле ползает много слизняков, то погода в ближайшие дни будет сырой и ветреной.
  • Если в лесу до сих пор не появились грибы, то и осенью их будет мало.
  • Чем больше ягод уродилось на калине, тем суровей будет зима.
  • Если на улице на паутине не видно паука, то скоро погода испортится.
  • Утром на траве много росы — к жаркой погоде.

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Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождьРусский

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