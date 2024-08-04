Погода на 4 августа: в Днепре будет облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем, вероятно, будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 4 августа:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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