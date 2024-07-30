Погода на 30 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 28 июля:
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Хорошего дня, друзья!
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