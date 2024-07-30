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Погода на 30 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июля: 

  • Во время восхода туман — погода будет безветренной.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.
  • Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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