Погода на 30 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, пасмурный день и пасмурный вечер придут в Днепре на смену ясному утру. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показываться до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Теннисистки из Днепра стартовали с победы на Олимпиаде-2024 Украинский тандем Людмилы и Надежды Киченок с победы стартовал в парном женском разряде Олимпиады-2024 по теннису — по итогам двух сетов "сине-желтые" обыграли китаянок Синь Ю Ван и Сайсай Чжэн. 1 просмотров