Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июля:

Во время восхода туман — погода будет безветренной.

Гремит гром без перерыва – может пойти град.

Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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