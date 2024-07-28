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Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 28 июля: 

  • Во время восхода туман — погода будет безветренной.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.
  • Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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Новости Днепра про Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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