Погода на 28 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо будет облачным. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 28 июля:
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