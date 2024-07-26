Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 июля:
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