Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 июля:

Во время восхода туман — погода будет безветренной.

Гремит гром без перерыва – может пойти град.

Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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