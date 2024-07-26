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Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 26 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, уже утром небо в Днепре затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 26 июля: 

  • Во время восхода туман — погода будет безветренной.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.
  • Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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