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Погода на 24 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показываться до +29°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 июля: 

  • Во время восхода туман — погода будет безветренной.
  • Гремит гром без перерыва – может пойти град.
  • Дожди, но куры вышли на улицу — погода изменится.

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