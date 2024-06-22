Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 июня:
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