Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 22 июня: 

  • Если сегодня тепло, то уродят зерновые.
  • Дождливый день — будет много грибов.
  • Если северо-восточный — к дождям.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть
    Новости Днепра
    19.06.2024 14:33
    В Днепре на улице Паторжинского строят новый МФК: как он будет выглядеть

    Улица Паторжинского считается историческим центром города. Ранее она называлась Нагорная.…

    Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь
    Новости Днепра
    16.06.2024 06:15
    Погода на 16 июня: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото
    Новости Днепра
    14.06.2024 17:25
    Как выглядела исчезнувшая пароходная пристань на берегу Днепра более 100 лет назад: уникальное фото

    Более 100 лет назад в Днепре не было речного порта,…

    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Новости Днепра
    14.06.2024 06:15
    Погода на 14 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Последние новости

    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

    В Днепре появилась новая детская площадка.

    Вчера 21:59
    2
    просмотров
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.

    Вчера 21:57
    1
    просмотров
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

    В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.

    Вчера 21:10
    2
    просмотров
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

    Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.

    Вчера 20:39
    3
    просмотров
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Вчера 19:49
    2
    просмотров
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

    На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.

    Вчера 19:27
    1
    просмотров
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

    Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.

    Вчера 18:48
    2
    просмотров
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

    Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.

    Вчера 18:14
    2
    просмотров
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

    В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…

    Вчера 18:07
    4
    просмотров
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

    Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".

    Вчера 18:00
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх