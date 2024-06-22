Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…

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