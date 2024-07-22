Погода на 22 июля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть –…

В рамках переименования в Днепре улица Калининский спуск получила новое…

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Официальная церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится уже через неделю…