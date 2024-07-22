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Погода на 22 июля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 22 июля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, днем ​​в Днепре будет облачно. Без осадков! Утром температура воздуха +25°. До обеда столбики термометра будут показываться до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 июля: 

  • Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, круторогий – теплой.
  • Облачно и звезд практически не видно – к непогоде.
  • Много мошек и комаров – в ближайшие семь дней установится хорошая погода.

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