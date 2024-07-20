Погода на 20 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 июля:

Если месяц рогами вверх, то зима будет холодной, круторогий – теплой.

Облачно и звезд практически не видно – к непогоде.

Много мошек и комаров – в ближайшие семь дней установится хорошая погода.

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