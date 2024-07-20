Погода на 20 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро и день в Днепре ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +30°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 20 июля:
Читайте также:
Автор:
В Днепре ожидается гроза.
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Житель Днепра купался в фонтане ТЦ.
Проблему до сих пор не удалось решить.
За последнюю неделю четверо детей попали в больницу из-за теплового удара.
Во Львове стреляли в Ирину Фарион.
На 12 квартале неизвестные заливают общественные места машинным маслом.
Есть хорошие новости об отключениях света.
Житель Днепра убил свою сожительницу и ушел спать.
В Кривом Роге на Днепропетровщине уцелели шесть уникальных остановок.
Официальная церемония открытия летних Олимпийских Игр состоится уже через неделю – 26 июля. Проходить они будут во Франции. Украину в Париже представят 140 спортсменов в 26 видах спорта.
В поезде, что едет мимо Днепра, умерла пассажирка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!