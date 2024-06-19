Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!