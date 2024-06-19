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Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 июня: 

  • Если тепло и ясно, то зерно будет крупное.
  • Звонкий гром – на ливень, глухой – на тихий дождь.
  • Резко похолодало – погода изменится в лучшую сторону.
  • Пчелы роят на цветах – к ясному дню.
  • В поле сильно стрекочут кузнечики – на хорошую погоду.

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