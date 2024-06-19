Погода на 19 июня: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 19 июня:
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Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Сегодня некоторым жителям Днепра отключат свет на весь день.
Это на время.
В Днепре ищут пропавшего мужчину.
В Днепре заметили мужчину, который гулял с привязанным к себе деревом.
В Днепре снова будут действовать графики почасовых отключений.
Из-за ночной атаки Днепровского района пострадавший.
С Украины пытались перевозить контрабанду, спрятанную в руде из Кривого Рога.
Кафе «Пингвин» открылось в Днепре более 50 лет назад – в начале 1970-х годов. За все время своей работы оно несколько раз меняло место расположения. Сначала находилось у памятника Славы, а позже – «переехало» на центральный проспект. Кафе было любимым…
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