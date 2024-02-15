Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 февраля: 

  • Круги вокруг солнца – будет хороший урожай.
  • Слышны громкие крики ворон — ждите снегопада.
  • Потеплело – весна будет такой же.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 14 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Желаем хорошего дня, друзья!

Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь
Новости Днепра
13.02.2024 06:15
Погода на 13 февраля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 12 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь
Новости Днепра
12.02.2024 06:15
Погода на 12 февраля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Хорошего дня, друзья!

Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
11.02.2024 06:15
Погода на 11 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Последние новости

Житель Днепра гулял обнаженным по городу и приставал к подросткам: они все снимали для ТикТок
Житель Днепра гулял обнаженным по городу и приставал к подросткам: они все снимали для ТикТок

В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу и предлагал несовершеннолетним секс.

Вчера 22:10
2
просмотров
Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике
Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике

В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.

Вчера 21:29
4
просмотров
Более 20 сел Днепропетровщины определили, как «неблагополучные»: в чем дело
Более 20 сел Днепропетровщины определили, как «неблагополучные»: в чем дело

В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты, которые были "неблагополучными" на 1 февраля.

Вчера 20:47
3
просмотров
Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля
Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.

Вчера 20:09
4
просмотров
Февральская температура воздуха в Днепре второй раз за неделю побила многолетний рекорд
Февральская температура воздуха в Днепре второй раз за неделю побила многолетний рекорд

В Днепре очередной февральский температурный рекорд.

Вчера 19:31
4
просмотров
В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет
В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.

Вчера 18:43
4
просмотров
В ГУР заявили, что Telegram содержит в себе угрозы для безопасности Украины: могут ли его заблокировать
В ГУР заявили, что Telegram содержит в себе угрозы для безопасности Украины: могут ли его заблокировать

Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.

Вчера 18:15
8
просмотров
Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)
Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)

В сети показали потухшие вулканы Криворожья.

Вчера 18:00
5
просмотров
Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность
Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность

Михаила Лысенко, который был заместителем городского головы Днепра Бориса Филатова и директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, уволили с должности.

Вчера 17:26
6
просмотров
Как оформить наследство в 2024 году: инструкция
Как оформить наследство в 2024 году: инструкция

На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства. Получить его можно по закону или по завещанию.

Вчера 17:19
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх