Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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