Погода на 15 февраля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 15 февраля:
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Желаем хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
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