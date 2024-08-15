Погода на 15 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 15 августа:
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Хорошего дня, друзья!
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