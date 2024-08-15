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Погода на 15 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 15 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 августа: 

  • Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.
  • Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.
  • Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

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