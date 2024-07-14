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Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июля: 

  • Начало опадания листьев с деревьев — приближение осени.
  • Если в полях выросло много осота — зима будет морозной.
  • На реке среди дня закрылись кувшинки — скоро пойдет дождь.

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