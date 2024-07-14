Погода на 14 июля: в Днепре будет очень жарко

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показываться до +35°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июля:

Начало опадания листьев с деревьев — приближение осени.

Если в полях выросло много осота — зима будет морозной.

На реке среди дня закрылись кувшинки — скоро пойдет дождь.

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