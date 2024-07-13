Погода на 13 июля: в Днепре будет жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 13 июля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Адская жара еще долго будет мучить Украину.
В Днепре цветет озеро, которое до этого всегда было чистым.
В Днепре массово распространяют подозрительные агитки.
В Днепре "отрежут" от водоснабжения десятки потребителей.
Кондуктор "охлаждал" пассажиров, страдающих от жары.
В Днепре для военного купили новую машину.
В Кривом Роге спасли ребенка.
На жаль, світло вимикатимуть навіть в суботу.
Середина 1990-х в Днепре – время появления новых привычно-непривычных кафе. Находились они на улице, под большими зонтиками. Отличительной их чертой были пластиковые столы и широкие пластиковые стулья.
В Днепре впервые была проведена трансплантация костного мозга.
Это произошло впервые.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!