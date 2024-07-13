Погода на 13 июля: в Днепре будет жарко

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 июля:

Если листья начинают опадать с этого дня, то наступит ранняя осень.

Если лес шумит, а ветра нет, то, вероятно, приближается дождь.

Подъем уровня воды в водоемах может означать непогоду.

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