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Погода на 13 июля: в Днепре будет жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 13 июля: в Днепре будет жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 июля: 

  • Если листья начинают опадать с этого дня, то наступит ранняя осень.
  • Если лес шумит, а ветра нет, то, вероятно, приближается дождь.
  • Подъем уровня воды в водоемах может означать непогоду.

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