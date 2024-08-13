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Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру уйдут домой. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 13 августа: 

  • Муравьи заделывают вход в муравейник – к дождю.
  • Пчелы с утра в поле улетели – к хорошей погоде.
  • Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.
  • Паутина летает – жаркие деньки продлятся еще долго.
  • Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

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Новости Днепра про Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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