Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру уйдут домой. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 13 августа:
Читайте также:
Автор:
В Днепре исчезли два друга.
Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее…
В Днепре перенесут остановки.
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых…
В Днепре исчезли два друга.
Особей этой рыбы не видели в реке Днепр не менее 10 лет.
В Кривом Роге завершился судебный процесс над мужчиной, который систематически издевался над матерью своей сожительницы. Несмотря на отсутствие официального брака, мужчина терроризировал женщину, применяя психологическое насилие и угрожая ей физической расправой.
В Днепре перенесут остановки.
В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.
Несколько пророссийских пропагандистов задержала СБУ.
В больнице Днепра скончался известный детский тренер.
Жители Днепра и Украины могут воспользоваться услугами офтальмолога бесплатно. Распространяется эта норма как на тех врачей, которые работают в поликлинике, так и на тех, кто трудится в диагностическим центром.
Польская железная дорога продлила сроки ремонта путей, поэтому поезд из Днепра в Хельм еще месяц будет курсировать иначе.
В Днепре вор залез в квартиру через незапертую дверь балкона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!