Погода на 13 августа: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака, царившие в небе весь день, к вечеру уйдут домой. Без осадков!Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых…

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Жителю Днепропетровщины суд запретил приближаться к теще В Кривом Роге завершился судебный процесс над мужчиной, который систематически издевался над матерью своей сожительницы. Несмотря на отсутствие официального брака, мужчина терроризировал женщину, применяя психологическое насилие и угрожая ей физической расправой. 2 просмотров

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