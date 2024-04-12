Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

В апреле в Украине проводится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Для того, чтобы выплаты пересчитали, пенсионеру необходимо иметь минимум 2 года трудового стажа после того, как они вышли на заслуженный отдых.

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