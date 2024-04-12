Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 12 апреля:
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