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Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода порадует нас днем, но ненадолго, в остальное время небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 апреля: 

  • Много облаков при восходе — к дождю.
  • Дождь — к хорошему урожаю.
  • Раскаты грома — к затяжным дождям.

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