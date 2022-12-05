Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

Куда ходят поезда из Украины в декабре и из каких городов можно отправиться за границу рассказывает VisitUkraine.today.
Дорога в Польшу стала для украинцев основным маршрутом выезда за границу. Сейчас в эту страну можно добраться на одном из 10 поездов.
Киев – Варшава – два поезда:
Билеты на эти поезда продаются как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы. Для того чтобы найти нужные поезда, нужно выбирать пункт Варшава Всходня (Восточная).
Киев – Перемышль – по этому маршруту есть 4 рейса в день:
Время в пути – от 10 до 15 часов, в зависимости от поезда. Рейс 053/054 следует через Львов, остальные три – еще через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.
Запорожье – Перемышль (032П/Д) – этим поездом удобно ехать в Польшу с востока Украины. Поезд отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18 на следующий день. Обратно отправление в 18:10, прибытие в 16:02.
Поезд следует через Днепр, Белую Церковь, Львов. Билеты можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте booking.uz.gov.ua.
Одесса – Перемышль (036 Ш/Л). Поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. На конечную станцию в Польше прибывает в 6:30 на следующий день.
В обратном направлении поезд отправляется в 20:28 из Перемышля. В Одессу прибывает в 13:58 на следующий день. Билеты на поезд можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы.
В эти две страны можно ежедневно поехать одним поездом из Киева.
Билеты на поезд можно только через международные кассы на вокзалах.
Из Закарпатья с 11 декабря возобновляют международное сообщение по маршруту Мукачево – Чоп – Кошице. По этому маршруту курсируют два поезда:
Пока билеты на эти рейсы можно купить в кассах.
В столицу Молдовы можно добраться из Киева.
Билеты на поезд можно купить онлайн и в кассах.
В Чехию можно добраться поездом 715 из Киева с пересадкой в Перемышле. Оттуда поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт – Прага.
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