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  • Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

Сегодня 19:15
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Международное сообщение по железной дороге активно развивается. Сейчас поездами можно добраться в 6 стран Европы.

Новости Днепра про Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабре

Куда ходят поезда из Украины в декабре и из каких городов можно отправиться за границу рассказывает  VisitUkraine.today.

Из Украины в Польшу курсируют 10 поездов

Дорога в Польшу стала для украинцев основным маршрутом выезда за границу. Сейчас в эту страну можно добраться на одном из 10 поездов.

Киев – Варшава – два поезда:

  • 907К/908О — отправляется из Киева в 17:27, следует через польские города Хелм и Люблин, в Варшаву прибывает в 10:09. Отправление из Варшавы в 17:49, прибытие в Киев в 13:12;
  • 067К/068Л – маршрут тот же, но время в пути меньше на 2 часа: отправка из Киева в 19:26, прибытие в Варшаву в 10:12. Обратно отправление в 17:45, а прибытие в Киев в 12:07.

  • Билеты на эти поезда продаются как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы. Для того чтобы найти нужные поезда, нужно выбирать пункт Варшава Всходня (Восточная).

    Киев – Перемышль – по этому маршруту есть 4 рейса в день:

  • 715/716 — отправление из Киева в 11:01, обратно из Перемышля – в 23:30;
  • 053/054 – отправление из Киева в 19:46, обратно из Перемышля – в 20:28;
  • 705/706 — отправление из Киева в 20:14, обратно из Перемышля – в 9:45;
  • 89/90 – отправление из Киева в 22:52, обратно из Перемышля – в 13:45;

  • Время в пути – от 10 до 15 часов, в зависимости от поезда. Рейс 053/054 следует через Львов, остальные три – еще через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.

  • Запорожье – Перемышль (032П/Д) – этим поездом удобно ехать в Польшу с востока Украины. Поезд отправляется со станции Запорожье-1 в 20:15 и прибывает в Перемышль в 15:18 на следующий день. Обратно отправление в 18:10, прибытие в 16:02.

  • Поезд следует через Днепр, Белую Церковь, Львов. Билеты можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте booking.uz.gov.ua.

  • Одесса – Перемышль (036 Ш/Л). Поезд отправляется из Одессы в 14:58 и следует через Хмельницкий, Тернополь и Львов. На конечную станцию в Польше прибывает в 6:30 на следующий день.

  • В обратном направлении поезд отправляется в 20:28 из Перемышля. В Одессу прибывает в 13:58 на следующий день. Билеты на поезд можно приобрести как в билетных кассах на вокзалах, так и онлайн на сайте Укрзализныцы.

  • Киев – Хелм. Поезд 023К/024К отправляется в 23:52, в обратном направлении – в 16:00. Время в пути – 13 часов.
  • Харьков – Хелм. Поезд 093О/094О отправляется в 14:07 из Харькова, в обратном направлении – в 16:00. Время в пути – 21 час.

  • В Венгрию и Австрию можно поехать ежедневно

    В эти две страны можно ежедневно поехать одним поездом из Киева.

  • Поезд 749 сообщением Киев – Будапешт – Вена следует через станции Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьер, Хедьешхалом. Отправка из Киева в 12:57, прибытие в Будапешт в 8:20, в Вену – в 11:21.

  • Билеты на поезд можно только через международные кассы на вокзалах.

    Словакия станет ближе с 11 декабря

    Из Закарпатья с 11 декабря возобновляют международное сообщение по маршруту Мукачево – Чоп – Кошице. По этому маршруту курсируют два поезда:

  • 960/961 – отправляется из Мукачево в 14:48, прибывает в конечный пункт в 18:17;
  • 962/963 – отправляется в 18:16, а прибывает в 21:33;
  • Чоп – Чиерна над Тиссоу. Поезд 8861/8860 отправляется из Чопа в 11:35, прибытие в 11:46 на следующий день.

  • Пока билеты на эти рейсы можно купить в кассах.

    Молдова и Чехия – как доехать из Киева

    В столицу Молдовы можно добраться из Киева.

  • поезд 351/352 Киев – Кишинев отправляется в 17:02, следует через Винницу и прибывает в Кишинев в 10:38. В обратном направлении отправление в 17:45, прибытие в 11:48.

  • Билеты на поезд можно купить онлайн и в кассах.

    В Чехию можно добраться поездом 715 из Киева с пересадкой в ​​Перемышле. Оттуда поезд сообщения RJ 1000 следует в Чехию. Конечный пункт – Прага.

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Новости Днепра про Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабреУкраїнська Новости Днепра про Поезда в 6 стран: какие железнодорожные маршруты из Украины действуют в декабреРусский

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