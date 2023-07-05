Поезда, курсирующие через Днепр, будет сопровождать военизированная охрана: подробности

"Укрзалізниця" усиливает меры безопасности.

Так, с 30 июня 2023 года компания возобновила сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в настоящее время военизированная охрана работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и №712 Киев – Краматорск.

Продолжаем работу над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах. Сотрудники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов первой недели, – отметил председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Лященко.

Во время рейса в поезде двое работников военизированной охраны осуществляют постоянный контроль за порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различения и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать охранников, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

Работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания. Они могут также задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Отметим, еще в 2020 году «Укрзалізниця» ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов силами военизированной охраны. Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. Во время полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.

Напомним, ранее мы писали, что поезд из польского Перемышля, который курсирует через Днепр, задерживается: все из-за следственных действий.

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