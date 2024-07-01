Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

В течение июня Укрзализныця перевезла 2,5 миллиона пассажиров, что на 18% больше, чем в прошлом. Поезд Днепр — Киев вошел в список самых популярных сообщений месяца.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзализныци».
Курсируют на маршруте скоростные поезда «Интерсити+». Отправляются они с главного вокзала Днепра ежедневно в 06:23. Далее будут двигаться по следующему маршруту:
06:50 — Каменско-Пассажирский;
08:03 — Пятихатки;
08:54 — Александрия;
09:29 — Знаменка-Пассажирский;
10:31 — Имени Тараса Шевченко;
12:46 — Киев-Пассажирский.
Билет в первом классе обойдется в 780 гривен, во втором — 469. Общее время в пути составляет около 6 часов 23 минут.
Читайте также:
Автор:
Июль начнется аномальной жарой.
Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам…
В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне…
В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.
Июль начнется аномальной жарой.
Из-за аномальной жары водителям многотонных фур запретили ездить по дорогам Днепра.
В Днепре спасали собаку, которая после обстрелов оказалась на дне погреба.
В Днепре сразу четыре трамвая будут курсировать иначе.
Сразу по три очереди будут выключать свет 2 июля.
Наверное, каждый, кто хоть раз проезжал по проспекту Науки (бывший Гагарина) обращал внимание на небольшое, но массивное трехэтажное здание с колоннами. Это учебное заведение. Изначально в его стенах размещался землеустроительный техникум, а сейчас это колледж электрификации Днепровского государственного аграрно-экономического университета.
То ли баран, то ли овца потеряно бродили по центру Днепра.
Жительница Днепра показала, как выглядит ее дом, после того как в 50 метрах от него прилетела ракета.
Открыли районный штаб, куда можно обратиться за помощью, если ваше имущество пострадало из-за ракетного удара.
Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!