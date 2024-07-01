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Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

Сегодня 20:06
просмотров

Днепровский поезд снова стал самым популярным.

Новости Днепра про Поезд из Днепра снова стал одним из самых популярных: расписание движения и цены на билеты

В течение июня Укрзализныця перевезла 2,5 миллиона пассажиров, что на 18% больше, чем в прошлом. Поезд Днепр — Киев вошел в список самых популярных сообщений месяца.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзализныци».

Курсируют на маршруте скоростные поезда «Интерсити+». Отправляются они с главного вокзала Днепра ежедневно в 06:23. Далее будут двигаться по следующему маршруту:

06:50 — Каменско-Пассажирский;
08:03 — Пятихатки;
08:54 — Александрия;
09:29 — Знаменка-Пассажирский;
10:31 — Имени Тараса Шевченко;
12:46 — Киев-Пассажирский.

Билет в первом классе обойдется в 780 гривен, во втором — 469. Общее время в пути составляет около 6 часов 23 минут.

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