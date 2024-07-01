Поехал на пляж и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 17-летнего парня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что 30 июня Артем поехал на пляж на левом берегу Каменского. По состоянию на утро 1 июля домой не вернулся.
Приметы: волосы темно-русые, лицо круглое, лоскутные уши.
Был одет: черная футболка с оранжевыми стразами, брюки, черные макасины.
Если у вас есть любая информация о возможном местонахождении 17-летнего Артема Курилина, обращайтесь в полицию по телефонам: 096 586 94 41 или 102.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре разыскивают 14-летнего Белоуса Александра. Полиция разыскала Александра вчера вечером, с ним все хорошо.
UPD: Артема разыскали, с ним все хорошо.
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