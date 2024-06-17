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  • Поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужб

Поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужб

Сегодня 13:26
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В Днепре и других городах Украины подростки поджигали авто военных по указаниям спецслужб РФ.

Новости Днепра про Поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужб

По данным правоохранителей, спецслужбы России с целью дестабилизации ситуации в Украине поощряли несовершеннолетних за деньги поджигать автомобили военных ВСУ. Случаи зафиксированы в Днепре, Киеве и Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В Одессе задержаны четыре подростка. Младшего, 13-летнего парня, передали на поруки родителям. Другим суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Работники спецслужб России обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе уголовная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, совершивших поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще один автомобиль», — рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

В Днепре и Киеве проводятся безотлагательные следственные действия и продолжается досудебное расследование.

Правоохранители призывают родителей заботиться о детях и защищать их от влияния вражеских спецслужб.

«Призываем родителей внимательнее относиться к своим детям, а также предупредить их о коварстве врага и установленной законом ответственности за совершение диверсий: до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», – обратился к родителям Вадим Дзюбинский.

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Новости Днепра про Поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужбУкраїнська Новости Днепра про Поджог авто военных в Днепре и других городах: полиция разоблачила схему российских спецслужбРусский

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