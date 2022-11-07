Подвал многоэтажки в Днепре заставили бассейнами с водой, чтобы выращивать морепродукты

Об этом рассказал местный житель Игорь Кочерга.
По словам днепрянина, в многоэтажке по улице Гетманской, 7 происходят «удивительные вещи». В подвале кто-то разместил кучу бассейнов с водой. У таких обычно выращивают раков, улиток или креветок. Что именно производят здесь никто не знает, но из-за такой деятельности в доме проблемы с канализацией и появилась куча насекомых.
Игорь отметил, что дом еще не введен в эксплуатацию, поэтому, скорее всего, какие-то горе-бизнесмены решили устроить здесь производство морепродуктов. Жители пытаются связаться с Госпродпотребслужбой, чтобы те проверили предпринимателей.
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