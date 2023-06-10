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Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде

Сегодня 18:34
просмотров

Подрыв Каховской ГЭС нанес большой ущерб окружающей среде, только ориентировочная сумма убытков составляет 55 миллиардов гривен.

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде

Об этом сообщил в Facebook министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Украина продолжает терять воду. По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб. км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 м. Продолжает снижаться, — говорится в сообщении.

Стрелец также отмечает, что сложилась критическая ситуация в нацпарках. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Вода с Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк «Нижнеднепровский». Продолжается обмеление акватории в нацпарках «Великий Луг» — на 4,2 метра и «Каменская Сечь» — на 6 метров. Оккупированным россиянами Олешковским пескам грозит поднятие грунтовых вод. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС сейчас уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова, — отметил Стрелец.

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде

Министр также добавил, что экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов.

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей среде

Напомним, ранее мы писали, что в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС уровень воды постепенно падает, но затопленными остаются тысячи домов.

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Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей средеУкраїнська Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: стала известна ориентировочная сумма ущерба окружающей средеРусский

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