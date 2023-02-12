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  • Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ног

Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ног

Сегодня 15:53
просмотров

Инцидент произошел в Марганце.

Новости Днепра про Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ног

Как сообщают в социальных сетях, к двум девушкам 14-15 лет обратилась женщина за помощью: она попросила свезти инвалидную коляску с мужчиной, у которой нет ног, с высокого бордюра.

Подростки вроде бы согласились помочь, но подвозя коляску к краю бордюра, девушка просто скинула беспомощного мужчину.

В этот момент ее подружка все снимала и смеялась. А потом школьница опубликовала видео у себя в Instagram.

Это событие получило огласку и вызвало широкий резонанс.

Сейчас школьниц разыскивают.

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Новости Днепра про Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ногУкраїнська Новости Днепра про Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ногРусский

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