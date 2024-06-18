Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

Юноша из Каменского открыл «бизнес», суть которого заключалась в обмане правоохранительных органов с целью дискредитации других людей. За деньги подросток предлагал обнародовать оскорбительную информацию о человеке в интернете или «заминировать» от его имени учебное заведение.
Задержали шутника после того, как он «заминировал» один из лицеев в Николаеве.
В мае юноша направил на почту школы в Николаеве сообщение о том, что на территории указанного лицея есть взрывчатка. Сделал он это от имени человека, которого «заказал» клиент.
Взрывотехники проверили учебное заведение, но ничего не обнаружили.
Шутник надеялся, что правоохранители привлекут к ответственности не его. Для конспирации юноша указывал стоимость услуг в российских рублях, однако впоследствии предоставлял заказчикам реквизиты украинских карт дропов для расчета в гривневом эквиваленте. Но и это не помогло — полицейские отследили приславшего сообщение.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Несмотря на попытки анонимизации, полицейские установили местонахождение юноши. На компьютере подростка нашли доказательства, указывающие на причастность подростка к «заминированию» николаевского лицея. Также обнаружены группы в Telegram и Discor, в которых злоумышленник принимал заказы на рассылку ложных сообщений о минировании и публиковал прайс на свои «услуги».
Напомним, в Днепре задержали подростков, которые по указанию россиян поджигали авто ВСУ.
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