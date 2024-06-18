Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

Сегодня 14:20
просмотров

Несовершеннолетнего предпринимателя разоблачили правоохранители.

Новости Днепра про Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

Юноша из Каменского открыл «бизнес», суть которого заключалась в обмане правоохранительных органов с целью дискредитации других людей. За деньги подросток предлагал обнародовать оскорбительную информацию о человеке в интернете или «заминировать» от его имени учебное заведение.

Задержали шутника после того, как он «заминировал» один из лицеев в Николаеве.

Новости Днепра про Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

В мае юноша направил на почту школы в Николаеве сообщение о том, что на территории указанного лицея есть взрывчатка. Сделал он это от имени человека, которого «заказал» клиент.

Взрывотехники проверили учебное заведение, но ничего не обнаружили.

Шутник надеялся, что правоохранители привлекут к ответственности не его. Для конспирации юноша указывал стоимость услуг в российских рублях, однако впоследствии предоставлял заказчикам реквизиты украинских карт дропов для расчета в гривневом эквиваленте. Но и это не помогло — полицейские отследили приславшего сообщение.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Несмотря на попытки анонимизации, полицейские установили местонахождение юноши. На компьютере подростка нашли доказательства, указывающие на причастность подростка к «заминированию» николаевского лицея. Также обнаружены группы в Telegram и Discor, в которых злоумышленник принимал заказы на рассылку ложных сообщений о минировании и публиковал прайс на свои «услуги».

Новости Днепра про Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людей

Напомним, в Днепре задержали подростков, которые по указанию россиян поджигали авто ВСУ.

Читайте также:

Новости Днепра про Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людейУкраїнська Новости Днепра про Подросток из Каменского зарабатывал на фейковом минировании школ, выдавая себя за других людейРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине во время застолья мужчина набросился с ножом на товарища
    Новости Днепра
    Сегодня 12:12
    На Днепропетровщине во время застолья мужчина набросился с ножом на товарища

    В селе Александровка во время застолья возникла ссора.

    Продавщица магазина на Днепропетровщине была шпионкой для РФ
    Новости Днепра
    Сегодня 11:19
    Продавщица магазина на Днепропетровщине была шпионкой для РФ

    В Днепропетровской области задержали шпионку.

    В Днепропетровской области обнаружили нелегала из Беларуси
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    В Днепропетровской области обнаружили нелегала из Беларуси

    Нелегал из Беларуси скрывался на Днепропетровщине.

    В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины
    Новости Днепра
    Вчера 17:32
    В Никополе во время вражеского артобстрела пострадали две женщины

    Люди снова пострадали из-за артобстрела в Никополе.

    Последние новости

    В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать
    В 20 минутах от Днепра расположено лавандовое поле: цена аренды и как доехать

    Чтобы сделать хорошие фото в лаванде, не нужно ехать во Францию. Лавандовое поле можно найти в 20 минутах от Днепра.

    Сегодня 16:30
    4
    просмотров
    В больнице Днепра спасают 3-летнего мальчика, которого сбил на велосипеде его старший брат
    В больнице Днепра спасают 3-летнего мальчика, которого сбил на велосипеде его старший брат

    В Днепропетровской области 3-летнего мальчика случайно сбил его старший брат.

    Сегодня 15:49
    1
    просмотров
    Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания
    Где в Днепре и рядом отдохнуть у воды: ТОП-10 необычных мест для купания

    В Днепр снова вернулась жара. На выходных по прогнозам синоптиком температура воздуха прогреется до +30 градусов и выше. Многие жители Днепра захотят провести жаркие дни у воды.

    Сегодня 15:24
    1
    просмотров
    Украинцы получат сертификат на 900 грн в «Дії»: что можно будет купить
    Украинцы получат сертификат на 900 грн в «Дії»: что можно будет купить

    Украинцы, которым исполнилось 18 лет, смогут получить по 908 грн. на покупку книг.

    Сегодня 15:16
    4
    просмотров
    На левом берегу Днепра курсирует бесплатный автобус: куда можно добраться
    На левом берегу Днепра курсирует бесплатный автобус: куда можно добраться

    Жители Днепра напомнили о существовании бесплатной маршрутки, курсирующей по левому берегу.

    Сегодня 15:14
    2
    просмотров
    Купание на пляжах Днепра, несмотря на запрет: могут ли оштрафовать
    Купание на пляжах Днепра, несмотря на запрет: могут ли оштрафовать

    В Днепре в разгаре пляжный сезон.

    Сегодня 14:38
    3
    просмотров
    В Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит
    В Днепре задержали юношей, которые подожгли автомобиль ВСУ: что им грозит

    В Днепре юноши подожгли автомобиль ВСУ по указанию российских спецслужб. Их задержали.

    Сегодня 13:43
    3
    просмотров
    В Днепре неизвестный «гонщик» на синем скутере врезается в проезжие авто
    В Днепре неизвестный «гонщик» на синем скутере врезается в проезжие авто

    По улицам Днепра катается хулиган на скутере.

    Сегодня 13:21
    2
    просмотров
    В частные руки хотят продать самый дорогой государственный протезный завод в Днепре: какая цена
    В частные руки хотят продать самый дорогой государственный протезный завод в Днепре: какая цена

    Фонд госимущества выставил на продажу протезный завод в Днепре.

    Сегодня 13:16
    2
    просмотров
    На трассе в Днепр фура влетела в «Жигули»: водителя легковушки зажало в авто
    На трассе в Днепр фура влетела в «Жигули»: водителя легковушки зажало в авто

    Сегодня, 18 июня, на трассе в Софиевском районе произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 13:06
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх