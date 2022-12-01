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Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей

Сегодня 19:15
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Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали адмінматеріали. Двом з них вручені повістки до військкомату.

Новости Днепра про Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейские прекратили деятельность нелегального игрового заведения в Александровском районе. Зал расположен в подвальном помещении многоквартирного жилого дома и функционировал в режиме конспирации – двери закрыты, оснащены камерами видеонаблюдения, опознавательные вывески или реклама отсутствуют. Услуги по доступу к азартным играм предоставлялись клиентам с использованием игровой техники без предусмотренной законом лицензии.

В помещении нелегального заведения оперативники и следователи Запорожского райуправления полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД провели санкционированный обыск. На момент визита полицейских в игровом зале находились 4 посетителя и женщина-администратор. 

В результате обыска правоохранители обнаружили и изъяли доказательства незаконного игорного бизнеса: телевизор, 8 игровых автоматов, видеосервер, роутер, мобильный телефон, банковские карты, «черные» записи и более 1600 грн.

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Новости Днепра про Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителейУкраїнська Новости Днепра про Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителейРусский

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