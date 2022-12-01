Подпольный зал игровых автоматов: в Запорожье задержали правонарушителей

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Полицейские прекратили деятельность нелегального игрового заведения в Александровском районе. Зал расположен в подвальном помещении многоквартирного жилого дома и функционировал в режиме конспирации – двери закрыты, оснащены камерами видеонаблюдения, опознавательные вывески или реклама отсутствуют. Услуги по доступу к азартным играм предоставлялись клиентам с использованием игровой техники без предусмотренной законом лицензии.
В помещении нелегального заведения оперативники и следователи Запорожского райуправления полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД провели санкционированный обыск. На момент визита полицейских в игровом зале находились 4 посетителя и женщина-администратор.
В результате обыска правоохранители обнаружили и изъяли доказательства незаконного игорного бизнеса: телевизор, 8 игровых автоматов, видеосервер, роутер, мобильный телефон, банковские карты, «черные» записи и более 1600 грн.
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