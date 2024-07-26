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  • Подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда (видео)

Подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда (видео)

Сегодня 14:18
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В полиции обнародовали видео допроса предполагаемого убийцы Ирины Фарион. Также в сети появилось видео, где дочь погибшей грубо высказалась в сторону подозреваемого.

Новости Днепра про Подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда (видео)

В зале суда 18-летний днепрянин не ответил ни на один из вопросов, касающихся его мотивов и совершал ли он убийство.

Видео было опубликовано на сайте Национальной полиции.

Комментарий подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион:

«– Вы совершали какие-то убийства?
– Посмотрим…
— Вы виноваты?
– Посмотрим…
— Как бы вы объяснили свои действия в момент, когда совершали убийство?
— Следующий вопрос
– Какие мотивы у вас были?
— Следующий вопрос”.

Позже в украинских телеграмм-каналах появилось видео, на котором дочь погибшей Ирины Фарион обращается в суд к подозреваемому 18-летнему парню. Она резко и грубо высказалась в его сторону и отметила, что ему грозит пожизненное заключение.

«Ты забрал борчиню за украинский язык, но в твоей тупой голове это никогда не уложится. Ты будешь гореть в аду. Тебе пожизненно светит, подлец. Ты сдохнешь в тюрьме. Мы сделаем все», — сказала дочь погибшей в зале суда.

На вопрос дочери Фарион в зале суда «не проглотил подозреваемый в убийстве ее матери язык», тот показал язык.

Напомним, ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве Фарион юноша из Днепра оставил письмо родителям на случай неудачи.

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Новости Днепра про Подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда (видео)Українська Новости Днепра про Подозреваемый в убийстве Фарион дал комментарий полиции, дочь погибшей жестко обратилась к нему в зале суда (видео)Русский

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