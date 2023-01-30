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  • Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

Сегодня 12:36
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В Днепропетровской области снова подорожали продукты.

Новости Днепра про Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

Об этом сообщили в управлении статистики в Днепропетровской области.

Так, в декабре 2022 года цены выросли на 0,7%. По сообщению экспертов, в пределах 3,5–1,2% подорожало молоко, сыры, кисломолочная продукция, масло, хлеб, рыба, фрукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и сало.

Однако на некоторые продукты цены немного упали: подешевели продукты переработки зерновых: крупы пшеничные, манные, гречневые, пшено (на 11%). Также ниже цены были на яйца, свинину, говядину, сахар (на 4,2–0,5%).

Одежда и обувь стоили меньше на 4%.

Расходы на медицину увеличились почти на 1%, что, прежде всего, обусловлено удорожанием амбулаторных услуг (на 1,4%) и фармацевтической продукции (на 1,1%).

Стоимость проезда в транспорте выросла на 2% в основном вследствие удорожания горючего. Кроме того, зафиксировали прирост цен на мебель, мобильную связь, услуги ресторанов и гостиниц.

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Новости Днепра про Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и областиРусский

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