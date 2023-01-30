Подорожало масло и молоко: специалисты подсчитали, как изменились цены в Днепре и области

Об этом сообщили в управлении статистики в Днепропетровской области.
Так, в декабре 2022 года цены выросли на 0,7%. По сообщению экспертов, в пределах 3,5–1,2% подорожало молоко, сыры, кисломолочная продукция, масло, хлеб, рыба, фрукты, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и сало.
Однако на некоторые продукты цены немного упали: подешевели продукты переработки зерновых: крупы пшеничные, манные, гречневые, пшено (на 11%). Также ниже цены были на яйца, свинину, говядину, сахар (на 4,2–0,5%).
Одежда и обувь стоили меньше на 4%.
Расходы на медицину увеличились почти на 1%, что, прежде всего, обусловлено удорожанием амбулаторных услуг (на 1,4%) и фармацевтической продукции (на 1,1%).
Стоимость проезда в транспорте выросла на 2% в основном вследствие удорожания горючего. Кроме того, зафиксировали прирост цен на мебель, мобильную связь, услуги ресторанов и гостиниц.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Раньше, чтобы передать кому-то право управлять автомобилем, его владелец и…
В Днепре появятся новые колонки.
В Днепропетровской области на пожаре погиб мужчина
Нужна ваша помощь!
Раньше, чтобы передать кому-то право управлять автомобилем, его владелец и потенциальный водитель должны были быть зарегистрированы в «Электронном кабинете водителя», иметь цифровую подпись и прочее. Теперь же в Украине процедуру упростили и передать право управлять транспортом можно через приложение «Дія».…
В Днепре появятся новые колонки.
Умерла американская актриса Лиза Лоринг. Ей было 64 года.
В Днепропетровской области на пожаре погиб мужчина
Сегодня, 30 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.
29 января в 19:14 на территории частного домовладения, расположенного на улице Мечникова села Прядовка Царичанской поселковой территориальной общины Днепровского района, возник пожар.
Украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 490 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны ликвидировано уже около 126 650 военных РФ.
Армия России в ночь на 30 января атаковала Красногригорьевскую громаду Никопольского района. Угроза артиллерийских обстрелов продолжалась почти 10 часов.
В понедельник, 30 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!