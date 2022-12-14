Подоляк спрогнозировал, когда наступит финал войны с Россией

Михаил Подоляк считает, что финализация войны с Россией может начаться весной 2023 года.

По его словам окончание войны зависит от многих факторов, но если проанализировать нынешнее положение России, то финал может наступить уже весной 2023 года, об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью «РБК-Украина».

Это зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре. Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями», — отметил Подоляк.

Подоляк считает, что от России начали отворачиваться даже страны, горячо поддерживавшие РФ, поэтому можно предположить, что у них почти не осталось ресурсов, чтобы продолжать введение войны против Украины.

По его словам, в РФ до сих пор есть два ресурса, первый — мобилизационный, но он не влияет на современную войну, которая является высокотехнологичной.

Второй ресурс — это дуболомство высшего политического руководства РФ, совершенно не понимающее, что происходит, не видит других выходов, кроме до конца сжечь свою страну, некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир как таковой …Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна-лето в следующем году», – прогнозирует Подоляк.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов говорил о возможном окончании войны в 2023 году. По его прогнозам уже весной Украина сможет начать финальный этап этой войны, который закончится выходом на границы 1991 года.