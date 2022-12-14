Подоляк спрогнозировал, когда наступит финал войны с Россией

По его словам окончание войны зависит от многих факторов, но если проанализировать нынешнее положение России, то финал может наступить уже весной 2023 года, об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью «РБК-Украина».
Это зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических, в том числе и в стране-агрессоре. Если все проанализировать, ресурсную истощенность РФ и постоянно увеличивающееся давление санкционное, и то, что они все больше становятся изгоями», — отметил Подоляк.
Подоляк считает, что от России начали отворачиваться даже страны, горячо поддерживавшие РФ, поэтому можно предположить, что у них почти не осталось ресурсов, чтобы продолжать введение войны против Украины.
По его словам, в РФ до сих пор есть два ресурса, первый — мобилизационный, но он не влияет на современную войну, которая является высокотехнологичной.
Второй ресурс — это дуболомство высшего политического руководства РФ, совершенно не понимающее, что происходит, не видит других выходов, кроме до конца сжечь свою страну, некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир как таковой …Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то финализация войны – это весна-лето в следующем году», – прогнозирует Подоляк.
Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов говорил о возможном окончании войны в 2023 году. По его прогнозам уже весной Украина сможет начать финальный этап этой войны, который закончится выходом на границы 1991 года.
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