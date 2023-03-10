Подоляк анонсировал контрнаступление ВСУ через два месяца

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянской La Stampa рассказал, когда ВСУ могут начать контрнаступление.
По его словам, активная фаза очередной операции ВСУ по освобождению украинских территорий может начаться уже через два месяца. Силы обороны активно готовятся к этому. Впрочем, для того чтобы наступление было эффективным, Украине нужны дальнобойные ракеты.
Мы истощим россиян в Бахмуте, а затем сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не спешим, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев, — заметил Михаил Подоляк.
Подоляк считает, что освобождать Украину будут в 5-6 этапов.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейшее течение событий. По оценкам главного разведчика, у Украины есть все шансы вернуться к границам 91 года уже в 2023 году.
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По данным на утро пятницы, 10 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 870 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 156990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет, 9 БПЛА и 34 ракеты.
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