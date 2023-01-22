Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
«Укрэнерго» предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день: Днепропетровщина (днем 1149 МВт/ночью 1009 МВт). Такие лимиты позволяют применять графики стабилизационных отключений круглосуточно, – отметили в ДТЭК.
Найти графики отключений можно здесь.
Если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания, проверяйте вероятность отключений здесь.
Выстоим и победим!
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