Подготовьтесь заранее: как в Днепре будут выключать свет в понедельник

Если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания, проверяйте вероятность отключений здесь.

Найти графики отключений можно здесь.

«Укрэнерго» предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день: Днепропетровщина (днем 1149 МВт/ночью 1009 МВт). Такие лимиты позволяют применять графики стабилизационных отключений круглосуточно, – отметили в ДТЭК.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

В понедельник, 23 января, в Днепре и области будут применены стабилизационные отключения света.

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