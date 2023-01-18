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Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейк

Сегодня 16:32
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В сети распространяют дезинформацию о взрыве в медучреждении.
Новости Днепра про Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейк

фото умовне

Об этом сообщили в центре противодействия дезинформации.

Пророссийские группы в соцсетях распространяют дезинформацию о якобы подготовке взрыва в больнице Днепра

В фейковом сообщении говорится об эвакуации всего медицинского персонала и всех пациентов одной из городских больниц, в которую, по легенде россиян, позже массово заносили ящики со взрывчаткой.

Не исключено, что, публикуя десятки фейковых заявлений о возможных взрывах, рашисты готовят для себя «информационное алиби», чтобы скрывать будущие преступления против Украины.

Отметим, что таким образом россияне пытаются посеять панику среди днепрян, еще не оправившихся от прошлого ракетного удара по городу.

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Новости Днепра про Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейкУкраїнська Новости Днепра про Подготовка взрыва в больнице Днепра: в сети гуляет российский фейкРусский

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