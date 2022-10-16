Подешевеют ли в Украине яйца и когда ответ заместителя министра агрополитики

Сейчас украинцы отдают от 60 до 80 грн. за десяток яиц в среднем.
Причины:
Заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич прогнозирует снижение и стабилизацию цен на этот продукт уже к концу октября. Также он добавляет, что дефицита сахара и масла не наблюдается, поэтому эти продукты также не будут дорожать.Елизавета Бельмас
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