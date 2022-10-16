Подешевеют ли в Украине яйца и когда ответ заместителя министра агрополитики

Все украинцы осенью 2022 года наблюдают за стремительным ростом цен на яйца. Изменится ли ситуация и когда – ответил замминистра агрополитики.

Сейчас украинцы отдают от 60 до 80 грн. за десяток яиц в среднем.

Причины:

несколько птицефабрик Украины уничтожено (в Чернобаевке, Донецкой и Луганской областях)

нехватка несущих кур

сокращение производства яиц

Заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич прогнозирует снижение и стабилизацию цен на этот продукт уже к концу октября. Также он добавляет, что дефицита сахара и масла не наблюдается, поэтому эти продукты также не будут дорожать.

Українська Русский

Автор: