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  • Подешевеют ли в Украине яйца и когда ответ заместителя министра агрополитики

Подешевеют ли в Украине яйца и когда ответ заместителя министра агрополитики

Сегодня 16:02
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Все украинцы осенью 2022 года наблюдают за стремительным ростом цен на яйца. Изменится ли ситуация и когда – ответил замминистра агрополитики.
Новости Днепра про Подешевеют ли в Украине яйца и когда ответ заместителя министра агрополитики

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Сейчас украинцы отдают от 60 до 80 грн. за десяток яиц в среднем.

Причины:

  • несколько птицефабрик Украины уничтожено (в Чернобаевке, Донецкой и Луганской областях)
  • нехватка несущих кур
  • сокращение производства яиц

Заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич прогнозирует снижение и стабилизацию цен на этот продукт уже к концу октября. Также он добавляет, что дефицита сахара и масла не наблюдается, поэтому эти продукты также не будут дорожать.

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