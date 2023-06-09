Подешевела на 50 грн: в Днепре на одном из жилых массивов продают самую дешевую черешню в городе

В Днепре цены на черешню бьют рекорды.

Недавно мы писали, что килограмм этой ягоды в нашем городе можно купить за 150–200 грн.

Такие заоблачные цены на черешню в Украине связаны с тем, что основные производственные регионы (Мелитополь) оккупированы. Кроме того, из-за прохладной весны задерживается созревание ягод.

Но журналисты dnepr.info нашли самую дешевую черешню в городе – всего 100 грн за килограмм.

Продают ее на жилом массиве Сокол-2, возле «АТБ».

Торопитесь, пока всю не раскупили!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре резко изменилась цена на клубнику.

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