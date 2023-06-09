Подешевела на 50 грн: в Днепре на одном из жилых массивов продают самую дешевую черешню в городе

Недавно мы писали, что килограмм этой ягоды в нашем городе можно купить за 150–200 грн.
Такие заоблачные цены на черешню в Украине связаны с тем, что основные производственные регионы (Мелитополь) оккупированы. Кроме того, из-за прохладной весны задерживается созревание ягод.
Но журналисты dnepr.info нашли самую дешевую черешню в городе – всего 100 грн за килограмм.
Продают ее на жилом массиве Сокол-2, возле «АТБ».
Торопитесь, пока всю не раскупили!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре резко изменилась цена на клубнику.
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