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  • Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Сегодня 22:00
просмотров

Шесть жителей Днепропетровской области поддерживали агрессию россии против Украины и оккупацию городов.

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Об этом передает Управление СБ Украины в Днепропетровской области.

В Павлоградском районе СБУ разоблачили шестерых коллаборантов, продвигавших идеи «русского мира» в области. Был задержан бывший сотрудник органа местного самоуправления, он активно занимался продвижением антиукраинской позиции на своих страницах в соцсетях. В основном его посты содержали поддержку действий рф.

СБУ разоблачили женщину родом из Донецкой области, которая проживала в Днепропетровской области и была сотрудницей угольно-добывающего предприятия региона. На своей странице она публиковала посты, где призвала поддерживать оккупационные власти. Также она общалась с жителями оккупированных территорий и поддерживала страну-террориста.

Была разоблачена еще одна работница предприятия угольной промышленности, которая во время общения с родственниками из рф получала пропагандистскую информацию и отрицала вооруженную агрессию россии. В своих постах она открыто поддерживала идеи «русского мира».

Жительница Павлограда на своем аккаунте в запрещенной социальной сети активно продвигала антиукраинский контент. Она регулярно публиковала посты с поддержкой действий путинского режима и одобряла оккупацию украинских территорий.

Кроме того, два человека из Павлограда, один из которых уроженец рф, поддерживали армию россии и отрицали агрессию против Украины. Они публиковали посты с критикой украинской власти и призывами к уничтожению украинской государственности. Мужчина родом из рф, считал власть нелегитимной, а войну называл «освобождением от нацистов». Другой мужчина поддерживал создание так называемой «новороссии».

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантов

Читайте также:

Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантовУкраїнська Новости Днепра про Поддерживали агрессию рф против Украины и оккупацию городов: на Днепропетровщине задержали коллаборантовРусский

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